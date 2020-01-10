Аресибо, Пуэрто-Рико, , 11:22 — REGNUM Скальное образование в виде круглого окна, являвшегося визитной карточкой Пуэрто-Рико, уничтожено в результате землетрясения. Об этом 10 января сообщает метеорологическая лаборатория Университета Пуэрто-Рико на своей странице в социальной сети Тwitter.

«Природная арка Пунта-Вентана в Гуанилье исчезла», — говорится в сообщении, к которому прикреплены фотографии достопримечательности, которая образовалась в результате выветривания на побережье Карибского моря в местечке Гуанилья, до и после обрушивших её землетрясений.

Напомним, сильные землетрясения происходят в Пуэрто-Рико с 28 декабря 2019 года и сильнейшее из них было магнитудой 6,4, в результате чего один человек погиб и ещё семеро пострадали.