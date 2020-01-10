Якутск, , 11:21 — REGNUM В Усть-Янском районе Якутии полицейские вернули матери пропавшую семилетнюю дочь, которая самовольно ушла из дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Вечером 9 января в полицию обратилась женщина и рассказала, что вернувшись с работы домой не обнаружила дочь-первоклассницу. Вся зимняя одежда девочки была на месте.

Весь личный состав отделения полиции проводил обход домов в микрорайоне, где проживает семья.

Через некоторое время ребёнка обнаружили в одном из подъездов. Девочка была в пижаме и унтах, она сильно замерзла. Вызванные врачи диагностировали общее переохлаждение легкой степени.

Оказавшись в руках родителей, девочка призналась, что она полезла в шкаф за орехами, задела стекло, оно упало и разбилось.

«Ребёнок испугался, что её будут ругать и ушёл из дома. Впоследствии она хотела вернуться, но в темноте, на морозе потеряла ориентировку в пространстве и дом не нашла», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция просит помощи в розыске женщины, причастной к убийству новорожденной дочери в Красноярском крае. Труп малышки обнаружили на свалке.