Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростовской области в период новогодних каникул произошло 57 дорожных аварий. В них погибли шесть человек, 73 получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что в период с 1 по 8 января выросло число ДТП, которые произошли по вине пешеходов. За указанный период произошло 11 таких аварий.

Для сравнения приводятся данные за аналогичный период предшествующего года. Так, в период новогодних каникул в 2019 году произошло 52 ДТП, в которых погибли 12 человек, травмы получили 77 участников дорожных аварий.