Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 11:16 — REGNUM Вертолёт Ми-8, совершивший аварийную посадку на севере Красноярского края, перевозил школьников. Об этом сообщили 10 января представители администрации села Хатанга.

Детей должны были доставить в школу-интернат. К вынужденной посадке привёл отказ одного из двигателей, пострадавших нет.

«Это рейс отдела образования, детей вывозим с поселков после каникул», — пояснили в сельской администрации ТАСС.

Вертолёт ранее забрал детей из долганского посёлка Сындасско. Зачастую школьники проводят дома каникулы, обучаясь в интернатах. За детьми к месту вынужденной посадки отправлен другой Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента.

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