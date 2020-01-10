Березовский район, Красноярский край, , 11:02 — REGNUM Раскрыто убийство девочки-подростка из Красноярского края, совершённое девять лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ) было возбуждено по факту безвестного исчезновения 14-летней жительницы посёлка Березовка. На причастность к совершению преступления проверили 35-летнего родного брата пропавшей девочки. Выводы следствия подтвердились.

По предварительной версии, в июне 2010 года девочка распивала алкоголь рядом с домом своего тогда 25-летнего родного брата. Они зашли в дом, где мужчина изнасиловал девочку. Затем он перемотал её тело, в том числе и органы дыхания, скотчем. Это и послужило причиной смерти девочки.

Злоумышленник спрятал тело в выкопанной в подполье яме глубиной около двух метров. Через некоторое время он залил это место бетоном.

В ходе допроса мужчина заявил, что спрятал тело убитой в торфяных ямах за посёлком. Однако он не смог ввести следователей в заблуждение. Подполье обследовали с помощью георадара. При раскопке останки девочки были обнаружены.

Злоумышленник арестован, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае ищут мать убитого младенца.