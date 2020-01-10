Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии продолжается аномально тёплая малоснежная зима. Начало января в столице республики было почти на 6,5 градусов выше климатической нормы при семисантиметровой высоте снежного покрова, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, ранее малоснежная зима была в 2007 и 2009 годах: тогда сугробы «намело» только к концу января. Не исключено, этот сценарий повторится в 2020 году.

Но пока Чувашия находится в тёплых секторах циклонов. 10 января в республике установилась нулевая температура, которая продержится почти неделю. Исключением станет 12 января, когда из-за гребня азорского антициклона ненадолго подморозит до — 10 градусов. Но уже 13 января тёплый фронт принесет новые небольшие осадки, при этом порывы ветра будут достигать 18 м/с.

14−15 января температура воздуха составит 0…-5 градусов, 16 января очередной циклон принесёт оттепель. Синоптик-любитель напоминает, что самым тёплым 16 января было в 2002 году: тогда потеплело до +1,3 градуса. И не исключает, что температурный рекорд может быть побит.

«И пока этой погодной аномалии не видно конца. По предварительным прогнозам, теплее обычного в Чувашии ожидается и на Крещение», — считает Владимир Михайлов.