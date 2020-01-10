Тольятти, Самарская область, , 11:04 — REGNUM Подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании торгового центра (ТЦ) задержали в Самарской области. Об этом 10 января сообщает пресс-служба областного МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 28 декабря прошлого года подозреваемый позвонил в службу «112» и сообщил о том, что торговый центр на улице Юбилейная города Тольятти якобы заминирован.

Сотрудники правоохранительных органов проверили торговый центр, но ничего опасного в нем не нашли.

Стражи порядка по номеру телефона звонившего установили его личность и произвели задержание. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый житель Автозаводского района 1970 года рождения.

Сообщается, что задержанный признал свою вину. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ.

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