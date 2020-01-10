Киев, , 11:02 — REGNUM В столице Украины в районе Харьковской площади столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Lexus, сообщил 10 января ресурс «Информатор».

Внедорожник двигался по Бориспольскому шоссе со стороны аэропорта «Борисполь». В этот момент автобус пересекал перекрёсток. Легковой автомобиль врезался в бок автобуса.

В результате аварии пострадала семейная пара с ребёнком, ехавшая в автомобиле — они возвращались после поездки в Дубай. Госпитализирован также один пассажир автобуса 2003 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкасской области нетрезвый водитель сбил двух малолетних детей, один из которых скончался.

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