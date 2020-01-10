Тюмень, , 10:59 — REGNUM В Тюмени задержана директор туристического агентства, которую подозревают в мошенничестве с деньгами клиентов на сумму более 4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Заявления в полицию на обман в одном из тюменских турагенств стали поступать с августа 2019 года. Потерпевшие приобретали якобы дешёвые туры раннего бронирования. Однако с наступлением времени отдыха пропала директор фирмы и их деньги. Таким образом оказались обманутыми 30 клиентов. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Директору турфирмы предъявлено обвинение по ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.