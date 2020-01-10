Тверь, , 10:59 — REGNUM В Тверской области суд вынес решение по уголовному делу в отношении женщины, пытавшейся прыгнуть под поезд с маленькой дочерью на руках, сообщили ИА REGNUMА в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России. Женщина проходила обвиняемой по делу о покушении на убийство.

Как было установлено в суде, 13 июня 2019 года днём на пассажирской платформе станции Тверь женщина 1989 года рождения, держа на руках свою дочь 2017 года рождения, спрыгнула на железнодорожный путь перед приближающимся высокоскоростным электропоездом сообщением «Москва — Санкт-Петербург». Локомотивная бригада применила экстренное торможение, и трагедии удалось избежать.

Позже эксперты установили, что женщина в момент совершения преступления страдала временным психическим расстройством. В итоге суд вынес решение о применении принудительных мер медицинского характера — женщину направят на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.