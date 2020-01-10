Тегеран, , 10:59 — REGNUM Официальный Тегеран выразил готовность к допуску к расследованию крушения украинского Boeing 737 все стороны, которые имеют к этому отношения. Об этом 10 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии, его слова приводит агентство IRNA.

«Согласно международным правилам в расследовании катастрофы могут принять участие организация гражданской авиации страны, где произошла авария (Иран), организация гражданской авиации страны, выдавшей сертификат летной годности (Украина), владелец самолета (Украина), производитель самолета (американская корпорация Boeing) и производитель авиационных двигателей (Франция)», — говорится в сообщении Рабии.

Также в нем уточняется, что власти Ирана готовы предоставить доступ для представителей других стран, чьи граждане стали жертвами авиакатастрофы.

При этом Али Рабии подчеркнул, что украинский представитель в данный момент уже находится в Иране и призвал США «отказаться от передачи ложной информации о трагедии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США отправит своего эксперта для участия в расследовании гибели украинского пассажирского самолёта.