Ульяновск, , 10:51 — REGNUM В новогодние каникулы в Ульяновской области число жертв при пожарах осталось на уровне прошлого года. Также названы три основные причины пожаров, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, с 1 по 8 января включительно в Ульяновской области зарегистрировано 55 пожаров, в которых погибли четыре человека. Число жертв осталось на уровне прошлого года.

Половина возгораний (28 пожаров) произошла в жилом секторе. Спасатели отмечают, что основными причинами пожаров «по-прежнему» являются нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. 14 пожаров в этом году произошли из-за неосторожности при курении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 декабря по 8 января в Ульяновске в результате 18 пожаров два человека погибли, двоих удалось спасти, в том числе ребёнка. Горели как частные дома, так и многоквартирные.