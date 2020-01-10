Галифакс, Канада, , 10:52 — REGNUM Лайнер израильской авиакомпании El Al, летевший из города Ньюарк в США в столицу Израиля, совершил экстренную посадку на территории Канады. Об этом сообщает 10 января Jerusalem Post.

Самолёт приземлился в международном аэропорту города Галифакс. Пилоты приняли такое решение из-за сигнала о задымлении на борту. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января пассажирский лайнер «Аэрофлота», также следовавший в Тель-Авив, вынужденно вернулся в аэропорт «Шереметьево».

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