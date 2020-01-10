Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 10 января 2020, 10:40 — REGNUM В Красноярском крае Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки воздушного судна. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Авиаинцидент произошёл 10 января. Эксплуатируемый АО «КрасАвиа» вертолёт Ми-8Т, осуществляя рейс Сындасско — Хатанга, совершил вынужденную посадку в 23 км от посёлка Сындасско Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Причина — техническая неисправность.
На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. В ведомстве подчеркнули, что, по предварительной информации, пострадавших в результате авиаинцидента нет.
Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.
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