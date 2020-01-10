Луховицы , Московская область, 10 января 2020, 10:37 — REGNUM Опубликована видеозапись смертельной аварии в Московской области на трассе М-5 «Урал». Ролик, записанный на камеру автомобильного регистратора, появился в группе «ДТП и ЧП» социальной сети «ВКонтакте».
Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 января на 145-м километре трассы близ города Луховицы. В аварии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.
На кадрах видно, как Citroen серого цвета настигает грузовой автомобиль, машину разворачивает и выносит на встречную полосу, где она врезается c Kia.