Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM В Ростовской области арестован житель Мартыновского района, подозреваемый в нападении на полицейского. Злоумышленник ранил участкового ножом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление произошло 21 декабря 2019 года в посёлке Черёмухи Мартыновского района. Мужчина ранил ножом участкового и скрылся с места происшествия.

«В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Установлено, что ранее он был осужден за преступления против личности и собственности», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» продолжается.