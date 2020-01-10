Абакан, , 10:24 — REGNUM Бывший депутат Верховного совета (парламента) Хакасии Владимир Нырцев признан виновным в мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что в 2015—2016 годах депутат, действуя совместно с руководителем управления имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района, получил через аффилированное лицо более 30 миллионов рублей. Эти деньги были оплатой за жилье для детей-сирот. Более 9 млн рублей из них были похищены мошенническим способом.

Также при проведении обысков в жилье и в служебном кабинете парламентария обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы от табельного оружия калибра 9 мм.

Суд признал экс-депутата виновным и назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, бывшего депутата обязали возместить в доход государства 9 миллионов 214 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновника Кузбасса осудили за путёвки на деньги благотворительного фонда.