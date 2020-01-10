Кано, Нигерия, , 10:28 — REGNUM Полиция в северной части Нигерии сообщает об освобождении 27 детей из двух незаконных детских домов, действующих в штатах Кано и Кадуна. Об этом передает ВВС Africa.

Представитель полиции Абдуллахи Харуна сообщил журналистам, что дети были спасены из детского дома Du Merci, имеющего два филиала.

«Девятнадцать детей были спасены из детского дома в Кано, и восемь из филиала в Кадуне», — сказал Харуна.

Основной филиал был расположен в Кано, где он работает в оживленном районе в центре города в течение 25 лет. В полиция заявили, что у учреждения не было «лицензии» и оно не было зарегистрировано.

Владелец был арестован и обвинен в судебном порядке в управлении незаконными детскими домами. Все дети были переведены в принадлежащий правительству детский дом в соседнем штате Насарава, отмечают репортеры.