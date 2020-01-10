Владивосток, , 10:26 — REGNUM Приморские полицейские в ходе операции «Нелегал» в 2019 году выявили 672 нарушения миграционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Общая сумма штрафов составила 3,7 млн рублей, а по составленным материалам 25 иностранцев были принудительно выдворены за пределы России. Всего полицейскими было проверено более 2,5 тысяч объектов пребывания и проживания иностранцев, в том числе в сфере строительства, торговли, транспорта, в жилом секторе. В дежурные части территориальных отделов полиции доставлены 14 иностранных граждан по подозрению в совершении преступлений.

«Вынесено 72 постановления о наложении штрафа с выдворением за пределы России. В отношении 25 иностранных граждан вынесены постановления с принудительным административным выдворением за пределы страны», — пояснили в УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, приставы Тюмени выдворили за пределы России гражданина Ганы.