Владивосток, , 10:18 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщает 10 января пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Подножье поступило к спасателям в 01:44 по местному времени (9 января в 18:44 мск). В одной их квартир горели мебель и бытовая техника, что привело к сильному задымлению.

«Из отрезанных дымом и пламенем квартир пожарные спасли 15 человек», — уточнили в МЧС.

Один из пострадавших скончался. Пожар ликвидировали в 02:32.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Надеждинском районе Приморского края произошёл пожар в элитном жилом комплексе.

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