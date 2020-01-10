Уфа, , 10:08 — REGNUM Семь человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в одной из квартир в многоквартирном доме по улице Кирова поступило на пульт пожарных утром 10 января.

По тревоге были подняты 26 огнеборцев на 14 единицах техники. Кроме этого, на место пожара были направлены врачи и сотрудники правоохранительных органов. По прибытии на место происшествия пожарные зафиксировали задымление на третьем этаже дома, где горела квартира.

Отмечается, что огонь мог перекинуться и на другие жилые помещения.

Огнеборцы эвакуировали три человека по лестничным маршам и четыре человека по автолестнице. Спасатели ликвидировали открытое горение. Тушение пожара продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кемеровской области произошли десятки пожаров