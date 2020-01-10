Чита, , 09:58 — REGNUM Жители Забайкалья отмечают, что не впавшие в спячку медведи вышли к селу Менза Красночикойского района, они задирают скот.

«Вышли медведи. Вроде бы парочку убили, но на ситуацию это не влияет — они как ходили, так и ходят. Люди спят с ружьями, по одному стараются не передвигаться», — рассказал корреспондент «Вечёрки».

Напомним, нашествие медведей в Забайкалье началось осенью 2019 года. Этому предшествовали массовые степные пожары, которые оставили без корма многих диких животных.

30 сентября агрессивное животное, покалечившее человека, пришлось застрелить в Дульдургинском районе. В начале октября трагедией окончилась встреча с медведем для женщины из Хилокского района Забайкальского края. Тогда же было принято решение об отстреле 40 медведей.

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