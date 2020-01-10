Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM Ростовские полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 10 января.

По информации ведомства, производство контрафактного алкоголя было налажено на территории складских помещений и одного из частных домовладений. Как предполагают правоохранители, в производстве алкоголя применялась неочищенная вода из уличного бассейна. В ходе обыска было «изъято около 100 тыс. готовых к продаже бутылок, 4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также пустая тара, пробки и коробки с этикетками».

Реализация алкоголя принесла организаторам подпольного цеха более 17 млн рублей. Все задержанные находятся под домашним арестом. Ведётся предварительное расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».