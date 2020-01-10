Бамако, , 10:07 — REGNUM Число пострадавших в результате ракетного обстрела военной базы ООН в Мали достигло 20 человек, об этом 10 января сообщает Anadolu Ajansi.

Среди получивших ранения были также миротворцы ООН, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Отмечается, что нападение на вооруженные силы Франции и Мали произошло в 6:00 по местному времени в городе Тесалит в провинции Кидаль. Эвакуация раненых продолжается.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна преступная группировка. В настоящее время в указанном регионе присутствует свыше 13 тыс. миротворцев ООН.

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