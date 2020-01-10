Соледар, ДНР, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 40 единиц боеприпасов, сообщили 10 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлении ВСУ выпустили в общей сложности шесть мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк («Вольво-центр»), Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 15 единиц боеприпасов.

Читайте также: ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК