Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска после неоднократного вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения более 3 млн рублей у местных жителей. Следствие считает, что пострадавшим обещали проценты от деятельности инвестиционных компаний в Кабо-Верде, сообщает надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, летом 2018 года злоумышленник якобы занимался реализацией так называемых «инвестиционных портфелей» двух компаний, зарегистрированных в Кабо-Верде. Следствие считает, что он предлагал местным жителям принять участие в инвестиционной деятельности для получения доходов в виде процентов, однако «вместо выплаты процентов выехал в город Сочи, где приобрел земельный участок».

В прокуратуре считают, что в результате пострадали 13 жителей, ущерб оценивается в 3 млн рублей.

«Несмотря на это, сотрудниками органов внутренних дел неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Незаконные процессуальные документы каждый раз отменялись прокуратурой района», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время по факту мошеннического хищения средств (ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года правоохранители отмечали, что в Ульяновской области остаётся актуальной проблема установления местонахождения преступников. По данным прокуратуры, «с учётом прошлых лет, неразысканными числятся 145 лиц, совершивших общественно опасные деяния».

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