Якутск, , 10:02 — REGNUM В наркодиспансер Якутии за новогодние каникулы обратилось за помощью более 60 человек.

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Начиная с первого дня 2020 года по 9 января в стационар наркологического диспансера Якутска было оформлено 64 пациента, тогда как в 2019 году за этот период — 62 человека, сообщает ЯСИА.

На медосвидетельствования на состояние опьянения сотрудники МВД доставили более 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в наркологическую больницу Петербурга за первую неделю поступило 124 человека. Это несколько меньше чем, в 2019 году.