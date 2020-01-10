Черногорск, Хакасия, , 09:49 — REGNUM В Хакасии в 2019 году жертвами мошенников стали 169 жителей города Черногорска. Об этом ИА REGNUM 10 января сообщили в республиканском МВД.

Мошенники продолжают орудовать и в 2020 году. По данным ведомства, жительница Черногорска поверила в легенду о несанкционированном списании денег с принадлежащих ей карт. Мошенникам удалось выманить у неё около 26 тысяч рублей.

Женщине поочерёдно позвонили неизвестные и предупредили об опасности несанкционированного списания денег с карт. Один из «сотрудников банка» заявил, что деньги нужно временно перевести на указанный абонентский номер. А «сотрудник» другого банка потребовал сообщить CVC/CVV2 код, находящийся на оборотной стороне карты.

Жительница Черногорска подвоха не почувствовала: перевела деньги и сообщила код. После этого номера «сотрудников банков» оказались вне зоны доступа. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, астраханского бухгалтера подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей.