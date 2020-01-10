Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Восемь судов Петербурга, не успев приступить к работе 10 января, начали эвакуироваться из-за очередных сообщений злоумышленников о «заминировании». Об этом в пятницу сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сотрудников и посетителей Красногвардейского, Колпинского, Куйбышевского, Василеостровского, Петродворцового, Сестрорецкого, Дзержинского и Октябрьского районных судов попросили покинуть помещения, чтобы специалисты могли проверить их на наличие опасных предметов и веществ.

Напомним, подобные сообщения начали поступать в суды Петербурга с конца ноября 2019 года. Ежедневно по рабочим дням несколько тысяч человек вынуждены были стоять на улице, когда сотрудники правоохранительных органов проверяли помещения. «Минёры» продолжили свою деятельность и в новом году, после восьми дней каникул, они традиционно прислали сообщениям угрозами в суды, а также указали роддома, магазины, учебные заведения и станции метро, которые попали под их прицел.

По данным издания «Конкретно.ру», за первый рабочий день 2020 года было осмотрены 270 объектов города: 18 зданий судов, аэропорт «Пулково», шесть железнодорожных и два морских вокзалов, 103 детских дошкольных учреждений, 35 лечебных учреждений, государственный музей Эрмитаж, 72 магазина и 29 гостиниц. Всего 9 января было эвакуировано 9 729 человек.

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