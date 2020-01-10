Алма-Ата, Казахстан, , 09:40 — REGNUM Полиция Алма-Аты задержала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожего и продавца магазина, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

По данным ведомства, конфликт произошел 8 января на рынке в Ауэзовском районе Алма-Аты. Полиция задержала мужчину, который с 2011 года состоит на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом «параноидная шизофрения». В настоящее время подозреваемый госпитализирован в «Центр психического здоровья».

Напомним, 3 января 2020 года в полиция французского Вильжюифа ликвидировала мужчину, напавший с ножом на прохожих. В результате нападения четверо человек получили ранения.

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