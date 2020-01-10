Красноярск, , 09:33 — REGNUM На Таймыре экстренно сел Ми-8, на борту вертолета находились 17 человек. Об этом 10 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, вертолет выполнял рейсовый полет, однако командир доложил об отказе двигателя, воздушное судно совершило экстренную посадку в районе села Хатанги.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку при взлёте с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района, попав в снежный вихрь. На его борту находились 24 человека, шесть человек пострадали.

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