Кетовский район, Курганская область, , 09:30 — REGNUM Курганский городской суд продлил арест бывшего главы Кетовского района Александра Носкова до 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Александра Носкова взяли под стражу в сентябре 2019 года по подозрению в превышении полномочий при исполнении контракта на строительство водопровода в селе Кетово в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Носкова обвиняют в подписании недостоверных актов о приёмке работ на сумму свыше 15 млн рублей.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее Александр Носков был осуждён за взятки, полученные за содействие в незаконном получении земельных участков на «курганской Рублёвке» (Кетовский район) по символической цене. В августе 2017 года суд назначил ему наказание в 3,5 млн рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение четырёх лет.

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