Биробиджан, , 09:39 — REGNUM Сотрудники ГУ МЧС России по Еврейской автономной области в течение 2019 года в общей сложности 104 раза выезжали на вызовы после сообщений об обнаружении подозрительных предметов или сообщений о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В 70% случаях вызовы приходились на крупные торговые центры «Великан» и «Гигант». В отдельные дни пожарные до четырёх раз выезжали на различные объекты после сообщений о заложенных «бомбах».

Во всех случаях сообщения о бомбах не подтвердились. При этом не обошлось без трагедий — во время эвакуации детей из детского сада, от сердечного приступа умерла воспитательница.

Как сообщало ИА REGNUM, при большом скоплении народа прошли в Биробиджане похороны воспитательницы детского сада, умершей при эвакуации детей после ложного сообщения о минировании здания.