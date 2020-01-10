Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:28 — REGNUM Следователи Кузбасса возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка возле мусорных баков в Новокузнецке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 5 января 2020 года возле мусорного бака в Новокузнецке было обнаружено тело новорождённой девочки.

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Дело возбуждено по ст. 106 УК РФ — «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

По предварительным данным, ребёнок родился живым. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и давность её наступления.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СУ СКР по Кемеровской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полицейские сейчас устанавливают личность матери младенца, тело которого было обнаружено в Новокузнецке.