Чита, , 09:27 — REGNUM Несмотря на малоснежную зиму, в Каларском районе Забайкалья и на севере Бурятии есть потенциальная опасность схода лавин. Об этом сегодня, 10 января, предупредили синоптики читинского гидрометцентра.

По их словам, с момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные территории в регионах являются потенциально лавиноопасными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, если на европейской территории России наблюдается аномально тёплая зима, то в Забайкалье сохраняется умеренно морозная погода, что соответствует климатической норме, местами даже наблюдается незначительное отклонение средней суточной температуры в сторону отрицательной аномалии.

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