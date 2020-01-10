Острогожск, Воронежская область, , 09:27 — REGNUM Троих человек сбил водитель автомобиля в Острогожске Воронежской области вечером 9 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла около 21:10 на улице Медведовского, 31.

Как уточняется, около 20:00 на этом месте произошла авария — 23-летний водитель ВАЗ 2110 столкнулся с Mitsubishi Lancer. На месте аварии были выставлены знаки аварийной остановки, полицейские, прибывшие на оформление ДТП, включили проблесковые маяки на патрульном автомобиле.

В ходе оформления происшествия на участников аварии, которые стояли на проезжей части, совершил наезд 50-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz. В результате на месте погиб 44-летний владелец автомобиля Mitsubishi, ещё два человека получили ранения — водитель автомобиля ВАЗ-110 после оказания помощи был отпущен домой, инспектор ДПС госпитализирован Лискинскую центральную районную больницу.

Как уточнили в ГУ МВД, место, где произошло ДТП, хорошо освещено, сами инспекторы находились в световозвращающих жилетах.