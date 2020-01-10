Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM На новогодних каникулах в травматологическое отделение Республиканской больницы Горно-Алтайска поступило порядка 15 взрослых пациентов и 9 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Причинами травм в первые дни года стали дорожно-транспортные происшествия, неудачные падения на скользкой дороге, катания с горок и другие», — отметили в ведомстве.

Так, одна женщина была сбита ребёнком, спускавшимся с горки. Упав на лёд она получила перелом голени. Сами дети при этом травмируются чаще всего катаясь на «бубликах» в неприспособленных для этого местах.

Однако по словам завотделением Александра Лисина, в эти каникулы обошлось без авралов. Медики работали в штатном режиме.

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