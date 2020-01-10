Уфа, , 09:29 — REGNUM Десять участников наркогруппировки осуждены к длительному лишению свободы в Башкирии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, два жителя г. Кумертау организовали наркогруппировку и создали интернет-магазин по распространению наркотиков на территории республики. В незаконную деятельность были также вовлечены фигуранты уголовного дела в возрасте от 21 до 43 лет.

Отмечается, что преступная деятельность наркогруппы была пресечена стражами порядка в январе 2018 года. У ее членов было изъято свыше трех килограмм запрещенных веществ, оборудование, пакетики для их фасовки и сотовые телефоны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ.

Сообщается, что свою вину обвиняемые признали частично.

В результате суд назначил обвиняемым наказание в зависимости от роли и степени их участия в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

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