Москва, , 09:18 — REGNUM Как хорошо кто-то пошутил в соцсетях «мы наконец-то узнали, что у Канады есть разведка, а не только хоккей», заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ИА REGNUM заявление Канада о наличии доказательств попадания ракеты в украинский Boeing 737.

«В западных странах началась информационная атака на Иран после обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. В этом свете и стоило бы рассматривать заявление премьер — министра Канады Джастина Трюдо, если бы оно не касалось гибели нескольких десятков граждан Канады. Вместо того, чтобы начать сотрудничать с властями Ирана и стремиться узнать правду о катастрофе украинского пассажирского самолета, Трюдо устраивает пиар на крови своих избирателей.

Никаких объективных данных у Канады нет, и им бы следовало опираться на официальные сообщения Международной организации гражданской авиации, которая, кстати, располагается в Монреале.

Но, роль спойлера США, увы, вынуждает канадские власти разгонять фейк — ньюсы», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Канады располагают информацией, что самолёт компании «Международные авиалинии Украины» после вылета из аэропорта Тегерана был непреднамеренно сбит иранской стороной.

Читайте также: Канада заявила о наличии доказательств попадания ракеты в украинский Boeing