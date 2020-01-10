Анкара, , 09:19 — REGNUM С рыболовецкой лодкой столкнулся в Чёрном море неподалёку от побережья Турции танкер Glard-2 под российским флагом. Об этом 10 января сообщает телеканал HABERTÜRK.

Уточняется, что инцидент произошёл в 20−25 км от берега неподалеку от входа в пролив Босфор, и что в результате столкновения лодка затонула. При этом из находившихся в ней шести человек спасено только трое, ещё трое числятся на данный момент пропавшими без вести.

Кроме этого, подчеркивается, что в данный момент из-за тумана пролив Босфор закрыт для прохода судов. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года двое китайских туристов погибли после падения с парусника во время круиза у острова Бохол в центральной части Филиппин.