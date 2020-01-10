д. Олха, , 09:13 — REGNUM Промерзание русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха Шелеховского района Иркутской области потребовало введене режима ЧС. Об этом сегодня, 10 января, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Олхинском муниципальном образовании из-за угрозы подтопления жилых домов Цитата из видео МЧС РФ

По данным спасателей, создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу «Шелехов-Большой луг».

Для предотвращения стихийного бедствия принято решение обустроить заградительный ров и возвести вал. Всего в работах задействовано 15 человек и шесть единиц техники.