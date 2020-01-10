Новосибирск, , 09:12 — REGNUM Следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области возбудили уголовное дело после происшествия в аквапарке в столице региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 8 января 2020 года в аквапарке Новосибирска 16-летний подросток застрял в джакузи. Его состояние оценивается врачами как «крайней степени тяжести».

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Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».

«В настоящее время следователи проводят допросы очевидцев происшествия, проведён осмотр происшествия, расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СУ СКР по Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку после несчастного случая в новосибирском аквапарке начала и прокуратура.

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