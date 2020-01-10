Ак-Довурак, Тува, , 09:07 — REGNUM Полицейский Барун-Хемчикского района Тувы изъяли из незаконного оборота около тонны спиртосодержащей жидкости. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что во время обыска в доме города Ак-Довурак правоохранители обнаружили 90 канистр по 10 литров каждая, в которые и была разлита жидкость. Хозяйка этого «добра» пояснила, что купила продукцию в столице соседней Хакасии Абакане.

«Спиртосодержащая жидкость общим объемом 900 литров направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тува», — отметили в ведомстве.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, алкоголь в республике одной из главных проблем Тувы. По словам главы региона, из почти четырёх тысяч детей-сирот менее полутора тысяч действительно не имеют родителей. Всех остальных сиротами сделало беспробудное пьянство отцов или матерей.

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