Уфа, , 09:12 — REGNUM Десять мест захоронения животных в Башкирии эксплуатируются с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом 10 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории Уфимского района десять скотомогильников эксплуатируются без решений на установление санитарно-защитных зон.

Согласно федеральному законодательству, органам местного самоуправления переданы обязанности по обустройству, содержанию и консервации мест захоронения животных.

Чтобы предотвратить распространение болезней, природоохранная прокуратура потребовала через суд обязать чиновников Уфимского района принять меры по установлению санитарно-защитных зон в местах захоронения животных.

Отмечается, что данные требования прокуратуры были удовлетворены, в том числе судом апелляционной инстанции Верховного суда Башкирии.

В настоящее время исполнение данного решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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