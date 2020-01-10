Анадырь, , 09:03 — REGNUM Нашедшийся на Чукотке оленевод, который заблудился в метель 21 декабря, за время скитаний значительно похудел, но в медпомощи он не нуждается.

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Оленевод Анатолий Сери после 18 дней, проведённых в тундре, похудел на 15 кг.

«Он бодрый, счастлив, что спасли. Даже в стационар его нет необходимости класть, будет дома отдыхать, набирать вес. Пока у него ограничения по пище, можно только жидкое, какое-то время будет на больничном», — пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что заблудившегося на Чукотке оленевода нашли живым и невредимым.