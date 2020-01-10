Ханты-Мансийск, 10 января 2020, 08:53 — REGNUM Сложные метеоусловия, сильный боковой ветер стали причиной вынужденных посадок самолётов в Югре. Об этом сообщает «Сургутинформ ТВ».
На запасные аэродромы ушли два рейса Сургут — Санкт-Петербург и Сургут — Махачкала, которые не смогли приземлиться в местном аэропорту. Самолет авиакомпании «Россия» из Санкт — Петербурга приземлился в Ханты-Мансийске. Рейс самолёта компании «Победа», вылетевшего из Махачкалы, приземлился в аэропорту Нижневартовска. На данный момент воздушные судна прибыли в сургутский аэропорт.
Кроме того, в аэропорту Нижневартовска совершил посадку лайнер авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Новый Уренгой, который вылетит по назначению с нормализацией погодных условий.