Ханты-Мансийск, , 08:53 — REGNUM Сложные метеоусловия, сильный боковой ветер стали причиной вынужденных посадок самолётов в Югре. Об этом сообщает «Сургутинформ ТВ».

На запасные аэродромы ушли два рейса Сургут — Санкт-Петербург и Сургут — Махачкала, которые не смогли приземлиться в местном аэропорту. Самолет авиакомпании «Россия» из Санкт — Петербурга приземлился в Ханты-Мансийске. Рейс самолёта компании «Победа», вылетевшего из Махачкалы, приземлился в аэропорту Нижневартовска. На данный момент воздушные судна прибыли в сургутский аэропорт.

Кроме того, в аэропорту Нижневартовска совершил посадку лайнер авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Новый Уренгой, который вылетит по назначению с нормализацией погодных условий.