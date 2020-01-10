Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Американская корпорация Boeing выразила готовность оказать содействие Национальному управлению США по безопасности на транспорте (НУБТ) в расследовании авиакатастрофы в Иране. Об этом заявил официальный представитель компании Чарльз Бикерс.

По его словам, Boeing могла бы оказать помощь в расследовании в соответствии с 13-м приложением к Конвенции о международной гражданской авиации. Однако в компании не уточнили, готовятся ли ее специалисты к отправке в Иран, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 ноября самолёт Boeing 737, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлёта. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

По версии западных спецслужб, в воздушное судно случайно попала иранская ракета «земля-воздух», однако в Тегеране опровергают эту версию.

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