Стерлитамак, Башкирия, , 08:52 — REGNUM Обстоятельства смерти мужчины в батутном центре устанавливают следователи в Башкирии. Об этом 9 января сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, 26 декабря прошлого года 24-летний мужчина получил травму, находясь в батутном центре в одном из торгово-развлекательных комплексов города Стерлитамака.

Мужчина был доставлен в больницу, где скончался 3 января текущего года. В настоящее время по данному факту следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Югры купил гранат с ядовитым пауком