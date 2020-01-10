Анкара, , 08:45 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на юго-востоке страны, об этом 10 января сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким войскам. Задержание было произведено в провинции Ширнак. Таким образом, с начала 2020 года уже восемь членов РПК сдались властям.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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