Сеул, , 08:51 — REGNUM Северокорейские хакеры совершили «налёт» на пользователей Telegram. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей «Лаборатории Касперского».

По их словам, хакеры из северокорейской группировки Lazarus распространяли вредоносное ПО через мессенджер Telegram.

Отмечается, что они создавали фиктивные компании по работе с криптовалютами, с помощью которых привлекали клиентов и загружали вредоносные программы на устройства пользователей.

Жертвами атак стали жители Великобритании, Польши, России и Китая. Точная сумма ущерба не известна.

Напомним, что данную группировку подозревают в кибератаках на кинокомпанию Sony Pictures (2014 г.), на центральный банк Бангладеш (2016 г.) на банкоматы в Индии (2019 г.), а также в распространении вредоносной вирусной программы-вымогателя денежных средств WannaCry в 2017 году.